ABD'de aracıyla kara saplanan 81 yaşındaki kişi 6 gün sonra kurtarıldı

Jerry Jouret, 24 Şubat'ta kar fırtınası öncesi Big Pine'daki dağ evinden 3 saat uzaklıkta bulunan Nevada'daki evine gitmek için yola çıktı.

Yolda kar fırtınasına yakalanan Jouret, tenha bölgede aracının kayması sonucu kara saplanarak mahsur kaldı.

Ailesi tarafından Inyo Bölge Şerifi Ofisi'ne kayıp ihbarı yapılmasının ardından yaşlı adam için arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kar fırtınasından dolayı arama sınırlı yapılabildi. Hava şartlarının iyileşmesiyle helikopterle havadan arama kurtarma faaliyetine devam edildi.

6 GÜN SONRA ULAŞILDI

Olaydan 6 gün sonra helikopter pilotunun kaya parçası zannettiğini söylediği, kar altında kalmış araca yaklaşması sonucu Jouret'e ulaşıldı ve yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

CNN'e konuşan Christian Jouret, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede sadece birkaç saat kaldığını belirterek, "Hemşireler bile hayati değerlerinin ne kadar iyi olduğunu görünce şaşırdılar." ifadesini kullandı.

Torunu, asker emeklisi ve eski NASA çalışanı olduğunu söylediği dedesinin yaklaşık bir hafta boyunca hayatta kalmak için yanında bulunan bisküvi ve şekerleri yediğini, kar suyu içip aracını idareli şekilde çalıştırarak kendisini sıcak tutmaya çalıştığını anlattı.

Aralıktan bu yana "atmosferik nehir olayı" denilen hava olaylarına maruz kalan California'da şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar fırtınasına bağlı nedenlerle en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

California Valisi Gavin Newsom, geçen hafta eyaletin büyük bölümünde etkisini sürdüren kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için olağanüstü hal ilan etmişti.