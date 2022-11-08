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08 Kasım 2022 Salı 00:31:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 00:31:00

ABD'de ara seçimlerde yarışacak Kongre adaylarının yüzde 20'si asker kökenli

Kaynak: AA

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ABD'de bugün yapılacak ara seçimlerde Kongre üyeliği için aday olan her 5 kişiden 1'ini asker kökenliler oluşturuyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin yaklaşık 1000 adayın kampanya sitesi, resmi biyografisi, kamu açıklamaları ve medyada çıkan haberler üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Kongre koltuğuna talip ara seçim adaylarının yaklaşık yüzde 20'si ABD ordusunda görev yapmış asker kökenli.

Kongrenin Temsilciler Meclisi kanadı adaylarının yüzde 22'sini "belli düzeyde ABD ordusu deneyimine sahip" gaziler oluştururken, Senato adaylarında ise bu oran yüzde 16 civarında bulunuyor.

Ülke genelinde çoğu Kongre veya eyalet valiliklerine talip asker kökenli adayların yaklaşık üçte ikisi Cumhuriyetçi Parti saflarından yarışa katılıyor ve adayların çoğunu erkekler oluşturuyor.

Toplam 191 Kongre adayı gaziden sadece 16'sını "askeri deneyimi" olan kadınlar oluştururken, Illinois'ten Demokrat Tammy Duckworth Senatoya aday olan tek kadın gazi olarak öne çıkıyor.

EYALETLERDE 10 ASKER KÖKENLİ ADAY VALİLİK KOLTUĞU İÇİN YARIŞIYOR

Eyalet valilikleri düzeyinde ise 72 adaydan 6'sı Cumhuriyetçi, 4'ü de Demokrat Partiden olmak üzere 10 asker kökenli aday ara seçimlerde yarışıyor.

Bunların arasından Wyoming Valiliği için Demokrat Parti'den yarışan Theresa Livingson, ABD Hava Kuvvetlerinde 9 yıl görev yapmış tek asker kökenli kadın vali adayı olarak göze çarpıyor.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 53'ü, asker kökenli adaylara, Kongrede partizanlıktan uzak siyasi iki kanat arasında çalışma ve iş birliğini geliştireceğine inandığı için daha sıcak bakıyor.

Siyasi analistler ise bugün ara seçimlere katılacak asker kökenli adayların birçoğunun aşırı sağ ideolojilere sahip olduğuna, dış politika konusunda ise Demokratların genel tutumunun aksine müdahaleci olmayan pozisyonda bulunduklarına işaret ediyor.

ABD seçmeninin tarihsel olarak gazi kökenli adaylara önem verdiği, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası ile Soğuk Savaş döneminde Kongredeki asker kökenli seçilmişlerin oranının zirve yaptığı kayıtlarda bulunuyor.

1967'de Temsilciler Meclisi'nin yüzde 75'i orduda görev yapmış milletvekillerinden oluşurken, 1975'te yüzde 81 ile asker gazisi senatörlerin oranı ülke tarihinde en üst seviyeye çıkmıştı.

Etiketler : ABD Kongre üyeliği seçim
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