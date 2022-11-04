ABD'de ara seçimler öncesi seçimlere duyulan güven gündemde

Amerikalılar, 8 Kasım'daki ara seçimlerde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

Seçimler sonucunda Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanacağı ön görülürken Senatoda da çoğunluğu alma şanslarının yüksek olduğu belirtiliyor.

Seçimler öncesi ise ülkede gündemde olan en büyük tartışmalardan biri de seçim güvenliği ve seçim sonuçlarına halkın duyduğu güven.

Ülkede 2016'da Donald Trump'ın lider çıktığı başkanlık seçiminde Rusya'nın seçimlere müdahil olduğu tartışması üzerine "Rusya Soruşturması" denilen süreç başladı ve "sonuçlar ne kadar gerçek" sorusu gündeme geldi.

O dönem Cumhuriyetçi birçok isim seçimlerin ne kadar güvenli olduğunu savunurken Demokratlar Rusların el altından kendi çıkarlarına olacağı adaya yönelik seçimleri manipüle ettiğini öne sürdü.

2020'deki seçim tartışmaları Kongre baskınına kadar gitti

Takvimler 2020'yi gösterdiğinde ise bu süreç tam tersine işlemeye başladı. Bu yıl yapılan seçimlerde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde "hile" olduğunu savunması ve yenilgiyi kabul etmemesi ülkede "seçim güvenliği" tartışmalarının fitilini ateşledi.

Trump'ın yanı sıra birçok Cumhuriyetçi siyasetçi ve tanınan isim de Trump'ın bu iddialarına destek verirken 2020 seçim tartışmalarının sonunda 6 Ocak 2021 günü Kongrede seçim sonuçlarının tescil edildiği oturum sırasında protestocular Kongreyi bastı.

Bu baskından birçok kişi olanlardan Trump ve taraftarlarını sorumlu tutarken seçim sonuçlarına yapılan itirazlar da reddedildi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 44'ü seçimlere güvenmiyor

Pew Araştırma Merkezinin yaptığı bir anket, ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde de özellikle Trump yanlılarının seçimlere olan güveninin azaldığını ortaya koydu.

Ankete göre, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 56'sı seçim sonuçlarına ve seçimlerin güvenli bir şekilde yapıldığına inanıyor. Öte yandan Demokratların yüzde 90'ı seçim sonuçlarına ve sürecine güvendiklerini bildiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden da 2 Kasım'da yaptığı konuşmada, ülkedeki seçimlerin güvenilirliğinin ABD'nin bir değeri olduğuna işaret ederek Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyerek görevini istismar ettiğini söyledi.

Biden, 8 Ocak'taki seçimleri de kabul etmeyeceğini açıklayan bazı isimler olduğuna işaret ederek "Bu durum Amerika'yı kaosa sürüklüyor. Bu daha önce görülmemiş bir olay. Bu hukuksuz ve Amerika'ya yakışmıyor." ifadelerini kullandı.