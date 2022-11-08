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08 Kasım 2022 Salı 08:34:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 08:34:00

ABD'de ara seçimler: Demokrasinin kader sınavı

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ABD seçmenleri bugün, 435 koltuklu Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 50 koltuklu Senato'nun 35'i için sandığa gidecek. Ülkede yapılan son seçim anketlerinde ibre Cumhuriyetçiler'den yana görünüyor.

ABD'de bugün Temsilciler Meclisi ve Senato için ara seçim yapılacak. ABD'yi yöneten üç kanatta Demokratların üstünlüğü bulunuyor. Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde az farkla da olsa Demokratlar daha fazla koltuğa sahip. Senato'da ise eşitlik söz konusu. Ancak bu eşitlik yasalar çerçevesinde Başkan Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla Demokratların lehine bozuluyor. Yapılan son anketler, Demokratların hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde oy çoğunluğunu kaybedeceği yönünde sonuçlar veriyor.

BIDEN'IN AZLEDİLME ENDİŞESİ

Anket sonuçları üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçeceğine işaret ederken; Başkan Biden, Cumhuriyetçilerin üstünlüğü alması durumunda kendisini azledeceklerini öne sürdü. Hatırlanacağı üzere Demokratlar eski Başkan Trump'i iki kere azletmişti. Cumhuriyetçiler, Biden'in sağlık durumunun başkanlığa elverişli olmadığı ve Biden'in oğlu Hunter Biden'ın yasalara aykırı işler yaptığı, Biden'ın bunun parçası olduğu iddialarını ön plana çıkarıyor.

DEMOKRATLAR SAHADA

Hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetme endişesi Demokratları tüm gücüyle sahaya inmeye itti. Seçimde son viraja girildiği andan itibaren eski Başkan Obama dahil olmak üzere Demokratların tüm ağır topları kendisini seçim meydanlarına attı. Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 77'si ekonomiyi en önemli konu olarak belirlerken; yüzde 45'i dış politikayı önemli bir konu olarak sayıyor.

TÜRKİYE POLİTİKASI SEÇİMLE DEĞİŞİME UĞRAYABİLİR

Seçimler ABD-Türkiye ilişkileri açısından da önem taşıyor. Bu nedenle, seçim sonuçlarının, F-35 projesi, Türkiye'ye F-16 satışı gibi konularda söz sahibi olan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ni nasıl etkileyeceği merak konusu. Şu an için komitenin başında bulunan isim Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtlığıyla biliniyor. Senato'daki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elde etmesi durumunda, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın değişmesi kuvvetle muhtemel. Bu değişimin ise, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin yumuşamasına ve tıkalı noktaların açılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Etiketler : abd SEÇİM ARA SEÇİM Türkiye-ABD
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