13 cinayet, 50'den fazla tecavüz... Mağdurların ifadeleri kan dondurdu

Neredeyse 10 yıl boyunca California sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen ve Golden State Katili, Doğu Bölgesi Tecavüzcüsü, Gece Avcısı gibi birçok takma isimle anılan, eski polis memuru ve Vietnam Savaşı gazisi Joseph DeAngelo, yıllarca izini kaybettirmeyi başardı.

Sonunda yakalanan DeAngelo, kendisine isnat edilmeyen suçları da işbirliğiyle itiraf etti. Cani adam, 13 kişiyi öldürdüğünü, 50'den fazla kadına tecavüz ettiğini ve Kaliforniya'da 120'den fazla hırsızlık suçu işlediğini itiraf etti.

Sacramento Yüksek Mahkemesi Yargıcı Michael Bowman Cuma günkü ceza duruşmasında, "Bir kişi canavarca eylemlerde bulunduğunda, başka bir masuma asla zarar veremeyeceği bir yere kilitlenmesi gerekir.' dedi.

Duruşmada mağdurlar ve yakınları, suçlunun kendilerine uyguladığı dehşeti anlattı.

'KULLAĞIMI KESİP GETİRMEKLE TEHDİT ETTİ, ANNEME TECAVÜZ ETTİ'

DeAngelo'nun evine girip annesine tecavüz ettiğinde 7 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın, DeAngelo'nun varlığının "canavarların gerçek olduğunu" kanıtladığını söyledi. Kadın, "Kulağımı kesip anneme getirmekle tehdit etti" dedi.

Diğer mağdurlar, saldırılar sırasında caninin ellerini sıkıca bağlaması nedeniyle, aylarca ellerinde uyuşmanın nasıl devam ettiğini anlattı.

'CANİ BABASININ ESERİ' İDDİASI

Avukatları DeAngelo'yu savunmasa da, acımasız suçları neyin tetiklediğini açıklamaya çalıştı. Avukatlar, DeAngelo'nun akrabalarından ve arkadaşlarından gelen mektupları okudu. Mektuplarda, DeAngelo'nun babası tarafından çocukken taciz edildiği söyleniyor.

DeAngelo'nun bir yakını, bir zamanlar babası tarafından fiziksel olarak istismara uğradıktan sonra hayatını kurtardığını yazmış.

2018'de polisin DNA'sını ücretsiz bir soy ağacı veritabanıyla eşleştirmesinin ardından yakayı ele veren DeAngelo, kendi kendine konuşmaya başladı.

DeAngelo 2018'deki ifadesinde, "Hepsini yaptım. Karşı koyacak gücüm yoktu. Her yere benimle gitti. Kafamdaki gibiydi, yani o benim bir parçam. Bunları yapmak istemedim Jerry'yi kovdum ve mutlu bir hayat yaşadım. Tüm bunları yaptım. Herkesin hayatları mahvettim. Şimdi bedelini ödemeliyim.' demişti.

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