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25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:23:00

ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü

Kaynak: AA

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ABD'de her yıl okullara onlarca silahlı saldırı düzenleniyor, saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

ABD Deniz Yüksek Lisans Okulunun Ulusal Savunma ve Güvenlik Merkezi'ndeki "K-12 Okul Saldırıları" veri tabanının baş araştırmacısı David Riedman, yılbaşından bu yana okullara düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

    ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yayımladığı rapora göre, 2021'de aynı sebeple saldırganlar hariç 103 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

    Raporda, 2021'deki saldırı olaylarının (243) 2020'ye (164) göre yüzde 48 arttığı belirtildi.

    Öte yandan, 2021'de okul saldırılarında ölenlerin sayısının son beş yılın en yükseği olduğu bildirildi.

    Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2020'ye oranla 2021'de yüzde 171 arttı.

    ABD'deki en büyük okul saldırıları

    Son olarak dün, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda, ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişi öldü.

    Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

    Mayıs 2018: Houston bölgesindeki bir liseye saldırı düzenleyen 17 yaşındaki biri 10 kişiyi öldürdü. Saldırgan, cinayetle suçlandı.

    Şubat 2018: Florida, Parkland'deki okulda meydana gelen saldırıda 14 öğrencinin yanı sıra 3 personel yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Cinayetle suçlanan şüphelinin 20 yaşında olduğu belirtildi.

    Ekim 2015: Oregon'daki bir okulda 9 kişiyi öldürüp, 9'unu yaralayan saldırgan daha sonra kendi yaşamına da son verdi.

    Aralık 2012: 19 yaşındaki bir adam Connecticut, Newtown'daki evinde annesini öldürdükten sonra yakındaki Sandy Hook İlkokuluna silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan, 20 öğrenci ve 6 öğretmeni öldürdükten sonra kendisini vurdu.

    Nisan 2007: Blacksburg, Virginia'daki kampüste 32 kişiyi öldüren 23 yaşındaki öğrenci, kendisini de öldürdü. Olayda birçok kişi yaralandı.

    Mart 2005: 16 yaşındaki bir öğrenci, Minnesota'daki evlerinde büyükbabasını ve onun arkadaşını öldürdü, ardından yakındaki Red Lake Lisesine gitti ve burada kendini vurmadan önce beş öğrenciyi, bir öğretmeni ve bir güvenlik görevlisini öldürdü.

    Nisan 1999: Colorado, Littleton'daki okulda iki öğrenci 12 arkadaşını ve bir öğretmeni öldürdü ve kendilerini öldürmeden önce birçok kişiyi de yaraladı.

    Etiketler : ABD Federal Soruşturma Florida Parkland Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu
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