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25 Ekim 2023 Çarşamba 11:10:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 11:10:00

ABD'de 41 eyalet gençlerin sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle Meta'ya dava açtı

Kaynak: AA

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ABD'de 41 eyaletin koalisyonu, genç kullanıcılara zarar veren özellikleri platformlarında kasten barındırdığını iddia ettiği Meta'ya dava açtı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un çatı firması Meta hakkında, ABD'de 41 eyalet ve Columbia Bölgesi'nin ortak girişimi ile Kuzey California'da dava açıldı.

Haberde Meta'ya, toplumu yanlış yönlendirme iddiasıyla açılan davada en az 40 avukatın çalıştığı aktarıldı.

Meta'nın federal yasalar ve firma yönetmelikleri çerçevesinde platformlara erişimi yasak olan 13 yaşından küçük çocuklara ürünlerini kasten pazarladığı iddia edildi.

Meta'nın ürün özelliklerini değiştirmesini ve genç kullanıcılara yönelik zararlara dikkati çekmeyi hedefleyen dava, 33 eyaletin federal mahkemesi ve 9 eyalet başsavcısı ile toplam 41 eyaletin girişimiyle açıldı.

Dava, Tennessee Başsavcısı Jonathan Skrmetti ve Colorado Başsavcısı Philip Weiser'ın müşterek soruşturması kapsamında Meta ile arabuluculuk girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başlatıldı.

Davayı, "toplum sağlığını korumayı amaçlayan bir savaş alanı" olarak nitelendiren Skrmetti, "Bu (dava), tütün ürünleri, uyuşturucuyla mücadele düzeyinde bir yükümlülük." ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformları üzerine bağımsız uzman analizleri ve iç araştırmalarının sunduğu bilgilere karşın Meta'nın bilinen zararlı özelliklerini terk etmediği kaydedilen iddianamede, "(Meta) söz konusu özelliklerin genç kullanıcıların ruhsal ve fiziksel sağlığına etkilerini yanlış beyan etme, saklama, küçümseme çabalarını ikiye katladı." vurgusu yapıldı.

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