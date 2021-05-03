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03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:29:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:29:00

ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor

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ABD Milli Park Hizmeti, Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler arıyor. Bölgedeki yaklaşık 600 bizonun sayısının 200'e düşürülmesi planlanıyor.

ABD Milli Park Hizmeti (NPS), Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki North Rim bölgesinde bulunan bizon sürülerinin sayısını, bölgedeki ekolojik dengeyi korumak için kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Çalışma kapsamında bölgedeki bizonların 3'te 2'sinin yani 600 bizondan 400'ünün öldürülmesi planlanıyor.

Araştırmalara göre bizon sayısının önümüzdeki 10 yıl içinde bin 500'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Sürülerin azaltılmasına dair çalışmalar ABD Orman Servisi tarafından da destekleniyor.

NPS resmi Twitter adresinden yapılan duyuruda, "bizonları avlama konusunda yetenekli" gönüllüler arandığını belirtti.

Başvurular 3-4 Mayıs arasında yapılacak ve 25 kişilik aday havuzundan görevi alacak 12 kişi kurayla belirlenecek.

Av, bu sonbaharda 5 haftadan fazla sürecek.

Etiketler : ABD Milli Park Hizmet Başvurular Av
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