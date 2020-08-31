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31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56:00

ABD'de 25 yaşındaki genç ikinci kez koronavirüse yakalandı, yapılan testlerde virüsün genetik dizilimi farklı çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu ortaya çıktı. İkinci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serildi.

The Lancet dergisinin ön baskısında yer alan makaleye göre, Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere iki kez Kovid-19'a yakalandı.

Nisan ayında Kovid-19 teşhisi koyulan hastanın, mart sonunda yeni tip koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.

Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında Kovid-19 testi iki kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi.

Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, ikinci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı.

Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da Kovid-19'a ikinci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.

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