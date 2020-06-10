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10 Haziran 2020 Çarşamba 19:22:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 19:36:00

Trump'ın korktuğu başına geliyor! 21 eyalette vaka sayıları artıyor

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Yeni tip koronavirüs salgınından (COVID-19) en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, normalleşme süreci başlarken 21 eyalette vaka sayıları yükselişe geçti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ülke genelinde en az 15 kişi, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara katıldıktan sonra enfekte oldu.

Nebraska'da protestolar nedeniyle görevlendiren beş ulusal muhafız ve bir polise koronavirüs bulaştı. Kansas ve Wisconsin eyaletlerinde de gösterilere katılanlardan COVID-19'a yakalananlar oldu.

EYALETLERDE VAKA SAYILARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bir hafta içinde 7 bin yeni vakanın bildirildiği Arizona eyaletinde de sayılar yükselişe geçti.

Alaska'da ise mayısta düşüşe geçen vaka sayıları haziranda tekrar yükselmeye başladı.

Florida, Arkansas, Kuzey ve Güney Carolina da koronavirüs vakaları arttı.

114 BİN 273 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD genelinde ise COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 2 milyon 49 binden fazla kişi COVID-19 hastalığına yakalanırken 114 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

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