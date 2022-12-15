ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vladimir Potanin ile Potanin'in bu yılın başlarında satın aldığı Rusya merkezli ticari bir banka olan Rosbankın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Rusya'nın finansal hizmetler sektörüyle ilgili 18 kuruluş ile Rus hükümetine bağlı 40'dan fazla kişiye de yaptırım uyguladığı aktarıldı.

"Rusya'nın küresel piyasalardan izolasyonunu derinleştirmeye devam ediyoruz"

Hazinenin açıklamasında, söz konusu yaptırımların ABD hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşı finanse etme kabiliyetini daha da sınırlama çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Müsteşarı Brian Nelson, "Daha fazla büyük Rus bankalarına yaptırım uygulayarak, Rusya'nın küresel piyasalardan izolasyonunu derinleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.