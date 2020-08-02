  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti!
İsrailli bakanda koronavirüs tespit edildi
Filistin İsrail'in Kudüs'e gayrimeşru sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı
İran'dan sert tepki: Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli
ABD yönetiminden Hong Kong'daki seçimlerin ertelenmesine tepki
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı
Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi
Katil bu kez köşeye sıkıştı! Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi
Dehşete düşüren olay! Oğlunun arkadaşını öldürdü
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Temsilciler Meclisi'nde kırmızı alarm! Kovid-19 testi pozitif çıktı
Stopaj oranında indirim esnafı sevindirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Merih Demiral, Roma maçına dua ederek çıktı
Kavgayı ayırmak isteyen polis vuruldu
İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor
ABD'de Demokrat Kongre üyesi Raul Grijalva koronavirüse yakalandı
Gümüşhane'de 60 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şehidimizin evine ziyaret
Serenay Sarıkaya'dan 10 bin TL'lik poz
02 Ağustos 2020 Pazar 08:44:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 08:45:00

ABD yönetimi Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini kınadı

ABONE OL

ABD yönetimi, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini kınayarak, yetkililere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini değerlendirdi.

Bu kadar uzun süreli erteleme için geçerli bir neden olmadığını vurgulayan Pompeo, "Muhtemeldir ki Hong Kong bir daha asla hiçbir şey ya da hiç kimse için oy kullanamayacak." ifadesini kullandı.

Pekin yönetiminin Hong Kong halkına ya da uluslararası topluma verdiği sözlere uyma niyeti olmadığını kaydeden Pompeo, "Hong Kong halkı, uzun yıllardır özgür ve adil seçimlere yönelik arzu ve yeteneklerini göstermiştir. Hong Kong makamlarını kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HONG KONG, ÇİN'DEKİ BAŞKA BİR KOMÜNİST KENT OLMA YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEK"

Pompeo, Hong Kong'daki seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seçimler düzenlenmezse ne yazık ki Hong Kong, Çin'deki başka bir komünist kent olma yolunda ilerlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Hong Kong yönetiminin kararını kınadıklarını bildirmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullanmıştı.

Hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 Eylül'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER