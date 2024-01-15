VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi
Bütçe gelirleri geçen yıl 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira oldu
Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi
IMF: Yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyecek
Beyaz Saray: Gazze'ye daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüşüyoruz
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
15 Ocak 2024 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 10:23:00

ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen gemisavar füzeyi düşürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen gemisavar seyir füzesini düşürdüğünü duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ABD donanmasına bağlı Kızıldeniz'in güneyinde faaliyet gösteren "USS Laboon" gemisine doğru bir gemisavar seyir füzesinin ateşlendiği bildirildi.

Füzenin Yemen'in Hudeyde kenti kıyısı yakınlarında ABD savaş uçakları tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Etiketler : abd yemen husiler gemisavar füze
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Barıştılar

Barıştılar
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX