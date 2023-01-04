VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar: Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir
Özel okul fiyatlarıyla ilgili konuştu: Velilerin beklentisini merkeze alacağız
Sneakerslife gençlere festivalle teşekkür edecek
Hac kayıtları yarın başlıyor
Türk lirasıyla ihracat 2022'de 129 milyar lirayı aştı
İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
Askeri araç TIR'a çarptı! Şehit ve yaralılar var
'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na dair detaylar belli oldu! Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kada...
“Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detaylar bugün açıklanıyor
Rusya: Ukrayna'nın ABD yapımı HIMARS ile saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89 oldu
Dizi aşkı gerçek oldu
Benden 1 tane daha yok
Güzellik sırrını açıkladı
25 yıl sonra ‘Mezarcı'
Eğlence başlıyor
Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü
ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
"'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı"
Kalem kalem hesaplandı... Kim, ne kadar alacak?
Seçim için öne çıkan tarih belli oldu
6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi!
04 Ocak 2023 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 09:45:00

ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Venezuela muhalefetinin "geçici hükümeti" feshetme yönündeki son hamlesine rağmen, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hâlâ "Venezuela'nın meşru lideri" olarak görmediğini söyledi.

Günlük basın toplantısında Venezuela muhalefetinin kurduğu geçici hükümetin feshedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Price "Venezuela'da demokratik olarak seçilmiş kurumu tanımaya devam ediyoruz ve bu da 2015 Ulusal Meclisidir. Biz ve bölgenin demokrasileri, 2015 Ulusal Meclisinin ve diğerlerinin Venezuela'ya demokrasiyi döndürme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Venezuela halkının, "özgür ve adil seçimler yoluyla demokrasinin barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmesi arzusunu" desteklediklerini belirten Price, Maduro yönetimine karşı yaptırımlarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin halen Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya ise Price "Juan Guaido halen Ulusal Meclisin bir üyesi ve Venezuela halkının demokrasi özlemlerini destekleyen 2015 Ulusal Meclisinin bir üyesi olarak onunla ve Venezuela'daki diğer benzer düşünen demokratik aktörlerle koordinasyon sağlamaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Venezuela muhalefeti 30 Aralık'ta ABD dahil birçok ülke tarafından tanınan Juan Guaido liderliğindeki "geçici hükümeti" feshetme yönünde oy kullanmıştı.

Başkan Maduro, yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmek için çalışmaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Maduro, 2019'da dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanımasıyla Washington ile ilişkilerini kesmişti.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO, ABD İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYE İSTEKLİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini etkileyen yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezuela, mevcut ABD yönetimi ve gelecek yönetimlerle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tamamen hazırdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Maduro, Venezuela'nın empoze edilmeye ve aşırılık yanlısı politikalarla vurulmaya çalışıldığını belirtti.

Maduro, ABD ile en üst düzeyde diyaloğa istekli olduklarını vurgulayarak, "Umarım ABD'ye bir ışık halesi gelir, sayfayı çevirir ve bu aşırılıkçı politikayı bir kenara bırakıp daha pragmatik politikalara geçerler." diye konuştu.

Özel sektöre seslenen Maduro, Venezuela'nın kapılarının yatırıma ve üretime tamamen açık bir ülke olduğunu kaydetti.

Öte yandan Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı görevi devralması nedeniyle Twitter'dan tebrik eden Maduro, "Arkadaşımız, Lula da Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasını sevinçle kutluyorum. Yeni bir kurtuluş dalgası vatanı kasıp kavuruyor ve Güney Amerika sendika projeleri için jeopolitik ilerlemenin yollarını açıyor." dedi.

Etiketler : abd venezuela hükümet
'Bu klibim Aysel Gürel anısına'

'Bu klibim Aysel Gürel anısına'
Yan yana gelmek istemediler

Yan yana gelmek istemediler
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın
Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var

Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var
Ayrılık nedeni ihanet değil

Ayrılık nedeni ihanet değil
Gladyatör Gülben!

Gladyatör Gülben!
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
Çekim arası alışveriş

Çekim arası alışveriş
Defne olarak dönüyor

Defne olarak dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX