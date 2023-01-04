ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek

ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek

Günlük basın toplantısında Venezuela muhalefetinin kurduğu geçici hükümetin feshedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Price "Venezuela'da demokratik olarak seçilmiş kurumu tanımaya devam ediyoruz ve bu da 2015 Ulusal Meclisidir. Biz ve bölgenin demokrasileri, 2015 Ulusal Meclisinin ve diğerlerinin Venezuela'ya demokrasiyi döndürme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Venezuela halkının, "özgür ve adil seçimler yoluyla demokrasinin barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmesi arzusunu" desteklediklerini belirten Price, Maduro yönetimine karşı yaptırımlarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin halen Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya ise Price "Juan Guaido halen Ulusal Meclisin bir üyesi ve Venezuela halkının demokrasi özlemlerini destekleyen 2015 Ulusal Meclisinin bir üyesi olarak onunla ve Venezuela'daki diğer benzer düşünen demokratik aktörlerle koordinasyon sağlamaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Venezuela muhalefeti 30 Aralık'ta ABD dahil birçok ülke tarafından tanınan Juan Guaido liderliğindeki "geçici hükümeti" feshetme yönünde oy kullanmıştı.

Başkan Maduro, yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmek için çalışmaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Maduro, 2019'da dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanımasıyla Washington ile ilişkilerini kesmişti.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO, ABD İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYE İSTEKLİ



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini etkileyen yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezuela, mevcut ABD yönetimi ve gelecek yönetimlerle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tamamen hazırdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Maduro, Venezuela'nın empoze edilmeye ve aşırılık yanlısı politikalarla vurulmaya çalışıldığını belirtti.

Maduro, ABD ile en üst düzeyde diyaloğa istekli olduklarını vurgulayarak, "Umarım ABD'ye bir ışık halesi gelir, sayfayı çevirir ve bu aşırılıkçı politikayı bir kenara bırakıp daha pragmatik politikalara geçerler." diye konuştu.

Özel sektöre seslenen Maduro, Venezuela'nın kapılarının yatırıma ve üretime tamamen açık bir ülke olduğunu kaydetti.

Öte yandan Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı görevi devralması nedeniyle Twitter'dan tebrik eden Maduro, "Arkadaşımız, Lula da Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasını sevinçle kutluyorum. Yeni bir kurtuluş dalgası vatanı kasıp kavuruyor ve Güney Amerika sendika projeleri için jeopolitik ilerlemenin yollarını açıyor." dedi.