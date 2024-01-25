VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurum üzerinden dezenformasyon girişimi engellendi: "Baba Kart" iddiaları yalanlandı
İşgalci İsrail vahşeti bitmiyor: Gazze'de can kaybı 26 bine yaklaştı
Yunan koramiralden Türkiye itirafı: "Silah konusunda onlara yetişemeyiz"
ABD ve İngiltere, Husilerin liderlerini ortak yaptırım listesine ekledi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Hatay'ı ziyaret etti
Başkan Erdoğan'dan İsveç imzası: NATO'ya katılım kararı Resmi Gazete'de
25 Ocak 2024 Perşembe 22:31:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 22:31:00

ABD ve İngiltere, Husilerin liderlerini ortak yaptırım listesine ekledi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilerin 4 askeri liderine ortak yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz'deki saldırıları devam eden Husilerin bazı liderleri yaptırım listesine eklendi.

Husilerin 4 askeri yetkilisini ortak bir şekilde yaptırım listesine alan iki ülke, Husilerin saldırılarını durdurabilmek için koordineli hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD yönetimi kısa süre önce Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Söz konusu karar, 16 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : Husiler Kızıldeniz saldırılar
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX