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03 Kasım 2022 Perşembe 23:17:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 23:17:00

ABD ve Güney Kore'den Pyongyang'a 'nükleer silah' uyarısı

Kaynak: AA

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Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ABD'li mevkidaşı Llyod Austin ile Kuzey Kore'nin taktiksel dahil herhangi bir nükleer silah kullanmasına, Kim Jong-un rejiminin sonunu getirecek bir karşılık verecekleri konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ABD-Güney Kore Savunma İstişare Toplantısı kapsamında Pentagon'da Austin ile bir araya geldi ve ikili, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Lee, Kuzey Kore'nin nükleer füze konusundaki ilerlemesini sadece Kore Yarımadası ve Kuzey Doğu Asya için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve istikrar için de büyük bir tehdit olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Koreli Bakan, bu tür tehditlere karşı caydırıcılık için ABD ile askeri kabiliyet ve konuşlanmalarını daha da güçlendirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Austin'in sadece füze savunma kabiliyetleri değil aynı zamanda nükleer, konvansiyonel, uzay, siber ve elektromanyetik alanda Kore'ye "genişletilmiş bir caydırıcılık sağlamayı taahhüt ettiğini" belirten Lee, "Bakan Austin ve ben, Kuzey Kore tarafından taktik nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere herhangi bir nükleer saldırının kabul edilemez olduğu, ittifakın (ABD-Kore-Japonya) vereceği kararlı ve ağır karşılıkla bu tür bir saldırının Kim Jong-un rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacağı konusunda teyitleştik." diye konuştu.

Lee, Bakan Austin ile Kuzey Kore'nin muhtemel nükleer silah kullanım senaryolarını konuştuklarını da işaret etti.

Kuzey Kore'nin yakın zamanda bir nükleer test yapmasını bekleyip beklemediğine yönelik soruya Lee, Pyongyang yönetiminin üçüncü bir yer altı nükleer test tesisi kurduğunu bildiklerini ve bir nükleer test yapmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Koreli Bakan, bu testin ne zaman yapılacağını kestirmenin zor olduğunu sözlerine ekledi.

ABD-GÜNEY KORE DEVAM EDEN TATBİKATI UZATTI

ABD Savunma Bakanı Austin de Kuzey Kore'nin dün gece yaptığı kıtalararası balistik füze denemesini kınadı.

Austin, "Bakan Lee ile istişare ettim. Harbe hazırlık ve birlikte çalışabilirliğimizi daha da güçlendirmek için fırlatma programımızla eğitim tatbikatımızı birleştiren 'İhtiyatlı Fırtına Tatbikatını' uzatmaya karar verdik. ABD'yi ve bölgedeki müttefiklerimizi korumak için seçenekler geliştirmek üzere birlikte yakın çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD ile Güney Kore ittifakının sağlam olduğunu işaret eden Austin, Washington'un Güney Kore'yi konvansiyonel, nükleer ve füze savunma kapasiteleriyle savunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"NÜKLEER BİR SİLAH KULLANMAKTAN CAYDIRILDIKLARINA DA İNANIYORUM"

Kuzey Kore'nin artan füze denemeleri üzerine Amerikan ordusunun bölgedeki konuşlanmasını nükleer gücü içerecek şekilde değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Austin, Kore Yarımadası'ndaki kalıcı askeri konuşlanmalarını değiştirmeyecekleri yanıtını verdi.

Austin, aynı zamanda kısa bir süre önce bölgeye 5'inci nesil savaş uçağının yanı sıra zaman zaman nükleer kapasiteli stratejik unsurları da gönderdiklerini söyledi.

Kim Jong-un yönetiminin, ABD ve Güney Kore'nin mevcut caydırıcılığına rağmen balistik füze programına devam ettiği hatırlatılarak iki ülkenin caydırıcılık kapasitesinin yeterli olup olmadığı sorusuna ise Austin, "Güney Kore'ye saldırmaktan caydırıldıklarına inanıyorum. Ayrıca, yarımadadaki ya da burada ana vatanımıza karşı nükleer bir silah kullanmaktan caydırıldıklarına da inanıyorum." yanıtını verdi.

"UKRAYNA'NIN, RUS ORDUSUNU HERSON'DAN ÇIKARMA KABİLİYETİ VAR"

Ukrayna ordusunun, Rus güçlerini, güney kenti Herson'dan çıkarıp Dinyeper Nehri'nin batı kıyısında püskürtebileceğine ilişkin bir soru üzerine Austin, "Kesinlikle bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduklarına inanıyorum. En önemlisi, Ukraynalılar bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduklarına inanıyorlar. Egemen topraklarını geri almak için çok metodik ama etkili bir çaba içine girdiklerini gördük. Sanırım nehrin batı yakasındaki bölgeyi güvence altına alana kadar baskıya devam ettiklerini göreceksiniz." dedi.

Etiketler : Güney Kore ABD Ukrayna
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