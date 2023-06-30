ABD ve Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye gözdağı!

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve ABD'nin Kore yarımadasında yaptığı tatbikatta, ABD'nin B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı da yer aldı.

Tatbikatta, iki ülkenin de müşterek çalışmayı artırarak ortak savunma tutumunu güçlendirmekteki kararlılıkları gösterildi.

B-52'lerin ABD'nin Kore yarımadasındaki stratejik varlığının görünürlüğünü artırdığına dikkati çekildi.