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30 Haziran 2023 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 16:39:00

ABD ve Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye gözdağı!

Kaynak: AA

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Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı düzenledi

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve ABD'nin Kore yarımadasında yaptığı tatbikatta, ABD'nin B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı da yer aldı.

Tatbikatta, iki ülkenin de müşterek çalışmayı artırarak ortak savunma tutumunu güçlendirmekteki kararlılıkları gösterildi.

B-52'lerin ABD'nin Kore yarımadasındaki stratejik varlığının görünürlüğünü artırdığına dikkati çekildi.

Etiketler : Güney Kore ABD ortak hava tatbikatı kuzey kore
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