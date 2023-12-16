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16 Aralık 2023 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 16:26:00

ABD ve Güney Kore, ortak nükleer strateji için anlaştı

Kaynak: AA

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Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, ABD ile ortak nükleer strateji planının 2024'ün ortasına kadar tamamlanmasında anlaştıklarını bildirdi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, ABD ile ortak nükleer stratejinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin ilkelerin 2024'ün ortasına kadar tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

AA'da yer verilen habere göre, Yonhap'ın haberine göre, Kim ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) İstihbarat ve Savunma Politikası Koordinatörü Maher Bitar, Kuzey'in nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurulan Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) toplantısı vesilesiyle ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kim, "(ABD ve Güney Kore) ortak nükleer stratejinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin ilkelerin önümüzdeki yılın ortasına kadar tamamlanması konusunda anlaştı." ifadesini kullandı.

İlkelerin hassas nükleer istihbaratın paylaşılmasını kapsayacağını belirten Kim, uygulama kapsamında liderler düzeyinde gerçek zamanlı iletişim kanalına da yer verileceğinin altını çizdi.

Kim, bu çerçevede ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer saldırısı durumunda "ivedi, ezici ve kararlı bir karşılık" verilebileceğini kaydetti.

Etiketler : Güney Kore Ulusal Güvenlik Nükleer Strateji
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