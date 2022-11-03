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03 Kasım 2022 Perşembe 17:24:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 17:24:00

ABD ve Güney Kore hava tatbikatını kınayan Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Tatbikatların uzatılmasına tepki gösteren Kuzey Kore, bu hamleyi "oldukça tehlikeli ve hatalı seçim" olarak niteledi.

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne füze fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne füze fırlattığını belirtti.

Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), balistik füzenin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini aktardı.

KAIHO, söz konusu bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarına yönelik hasar saptanmadığını ifade etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Kuzey Kore'nin 3 kısa menzilli balistik füze denediğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, bu sabah 3 füze denemesi daha gerçekleştirmişti.

Böylelikle Kuzey Kore'nin bugün fırlattığı füze sayısı 6'ya çıktı.

KUZEY'DEN "KONTROL EDİLEMEZ AŞAMA" AÇIKLAMASI

Füze denemelerinin, hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin, Pyongyang'ın son dönemlerdeki füze denemelerinin ardından halihazırda devam eden ortak askeri tatbikatın genişletilerek süreceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Tatbikatların uzatılmasını kınayan ve bu hamleyi "oldukça tehlikeli ve hatalı seçim" olarak niteleyen Kuzey Kore, "ABD ve Güney Kore'nin sorumsuz kararı, müttefik güçlerin provokatif askeri eylemleri kaynaklı mevcut durumu, kontrol edilemez bir aşamaya sürüklemekte." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatının, ne kadar süreyle uzatıldığı belirtilmemişti.

Etiketler : abd güney kore füze denemesi hava tatbikatı
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