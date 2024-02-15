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ABD ve Arap ülkeleri arasında "Filistin devleti" görüşmeleri
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15 Şubat 2024 Perşembe 12:11:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 12:11:00

ABD ve Arap ülkeleri arasında "Filistin devleti" görüşmeleri

Kaynak: AA

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ABD medyasına göre ABD ve bazı Arap ülkeleri "Filistin devleti planı" üzerinde çalışıyor.

The Washington Post Gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.

The Washington Post'un ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ve Filistin arasında uzun vadeli bir barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtildi.

Haberde, Filistin devletinin kurulmasına yönelik kesin bir zaman çizelgesi için de çalışıldığı ve bunun gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedildi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası görüşmelerinin bu planlarla bağlantılı olduğu savunulan haberde, en az 6 hafta sürmesi öngörülen ilk ateşkes süresinin, bu planların kamuoyuna duyurulması, destek alınması ve ilk adımların uygulanmasına ilişkin zaman sağlayacağı ifade edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin Filistin devletini tanımanın ihtimaller arasında olduğunu söylediği ve ABD'nin Filistin devletini tanımasının Arap dünyasını, bu seferki çabaların farklı olacağına ilişkin ikna edebileceği vurgulandı.

Etiketler : abd arap filistin
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