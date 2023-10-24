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24 Ekim 2023 Salı 09:35:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 09:35:00

ABD, üst düzey askeri yetkilileri İsrail'de danışmanlık için görevlendirmeyi planlıyor

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ABD, üst düzey askeri yetkilileri İsrail'de danışmanlık için görevlendirmeyi planlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında bir gazetecinin "Korgeneral James Glynn ve diğer bazı kişilerin İsraillilere danışmanlık yapmaları için gönderildiğini teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.

    Kirby, "İsrail'in düzenlediği ve ileride düzenleyebileceği operasyonlara uygun deneyime sahip olduğunu düşündüğümüz askeri yetkililerin, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere orada olacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

    ABD'den yayın yapan Axios haber sitesi, Biden'ın, İsrail ordusuna danışmanlık yapması için başka üst düzey yetkililerle birlikte Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen özel operasyonlarda görev almasıyla bilinen Korgeneral James Glynn'i seçtiğini iddia etmişti.

    İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

    İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

    Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

    İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

    Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

    İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

    Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

    Etiketler : askeri yetkililer İsrail danışmanlık google seo uyumlu
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