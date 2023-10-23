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23 Ekim 2023 Pazartesi 22:34:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 22:34:00

ABD üssüne SİHA saldırısı yapıldı

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD üssüne SİHA saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesindeki ABD üssüne SİHA saldırısı yapıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesindeki ABD güçlerinin Robarya Üssü'ne, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'nin güneyinde ABD ordusunun bulunduğu Tenf bölgesindeki üsse de sabah saatlerinde aidiyeti bilinmeyen 3 SİHA ile saldırı girişimi gerçekleşmişti.

İran destekli terörist gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. Hedef alınan bölgeler, terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

Terörist gruplar, 19 Ekim'de de ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine SİHA saldırısı düzenlenmişti.

Etiketler : SURİYE ABD SALDIRI
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