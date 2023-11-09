ABD üssüne İHA saldırısı

Irak'ta Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Harir'deki koalisyon üssüne dün gece bomba yüklü iki İHA saldırısı düzenlendiği, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadığı belirtildi.

Koalisyon güçlerine ait üssün bulunduğu Harir kasabası, Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.