Ulusal Meteoroloji Servisi Meteorolojisti Bryan Ramsey, yaptığı açıklamada, şu anki olumsuz hava koşullarının, günler hatta haftalar boyu sürebileceğini kaydetti.

Kanada'da ve ABD'nin özellikle doğu yakasında etkili olan dumanlar, milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilerken, bu durumun hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

WASHINGTON'DAKİ OKULLARA YANGIN DÜZENLEMESİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki okullara, teneffüste öğrencilerin dışarı çıkmasını, açık havadaki sporları ve saha gezilerini iptal etme talimatı verdi.

Philadelphia kentinde ise yetkililer, sokakta yaşayan ve dumanlardan etkilenen kişilerin sığınması için alanlar oluşturdu.

NEW YORK VALİSİNDEN "ACİL DURUM KRİZİ" DEĞERLENDİRMESİ



New York Valisi Kathy Hochul, bölgedeki durumu "acil durum krizi" olarak nitelendirdi.

Normalde hava kalitesi endeksi 50 olması gerekirken, New York'un bazı kesimlerinde dün bu oran 400'lere kadar ulaştı.

Kanada'da yaklaşık 400 noktada süren orman yangınları, yaklaşık 20 bin kişiyi yerinden etti.

ABD ise Kanada'ya 600 itfaiyeci ve ekipman gönderdi.

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve yangınlardan çıkan dumanın, akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği ifade ediliyor.