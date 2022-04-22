Ukrayna'ya verilecek İHA'lar için şok sözler!

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22 Nisan 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 11:31:00

ABD Ukrayna'ya vereceği İHA'ları savaştan önce bu ülke için geliştirmiş

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullanması için gönderilecek olan insansız hava araçlarıyla ilgilim konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanmak üzere 800 milyon dolarlık silah paketinde ismi ilk kez duyulan Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi merak konusu oldu.

Pentagon Sözcüsünün gün içinde bu silah sisteminin Ukrayna'nın özel ihtiyaçları için ABD Hava Kuvvetleri tarafından hızlıca geliştirildiğine yönelik açıklaması, günlük basın toplantısında soruldu.

Kirby, "Phoenix Ghost Sistemi açıkçası işgalden önce geliştirilme aşamasındaydı. Hava Kuvvetleri, Ukraynalılarla istişare içinde bunun üzerine çalışıyordu. Özellikle de Doğu Ukrayna'da bu sistemlerin onların ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündük." dedi.

Bu sistemi geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kirby, bu sistemlerin hedeflere saldırı düzenleme ve savaş sahasını gözetleme gibi taktik amaçlar için tasarlandığını belirtti.

Sözcü, bu sistemlerin ABD Hava Kuvvetlerince de kullanılmasının olası olduğunu aktardı.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı ABD ABD Hava Kuvvetleri
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