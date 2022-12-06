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06 Aralık 2022 Salı 23:10:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 23:10:00

ABD: Ukrayna'ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'nın Rusya hava üslerini vurmasına ilişkin, “Ukrayna'ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna'nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz” dedi.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Price, Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD'nin ve dünyanın Ukrayna'ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya'ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.

Price, "Ukrayna'ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Başkan da daha önce açık bir şekilde ifade etti. Ukrayna'ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna'nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın son günlerde Rusya'nın batısında üç hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığı bilgisi medyada yer almıştı.

Etiketler : Ukrayna Price Rusya toprakları
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