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10 Kasım 2022 Perşembe 23:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 23:30:00

ABD, Ukrayna'ya Avenger hava savunma sistemi verecek

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıkladığı; Ukrayna'ya yapılan yeni askeri yardım paketinin 400 milyon dolar ve pakette dört Avenger Hava Savunma Sistemi olduğunu bildirdi.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleye Singh, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını söyledi.

ABD'nin ordu envanterinden 25'inci kez Ukrayna'ya yardım sağladığını belirten Singh, pakette, "HAWK hava savunma sistemleri için füzeler; dört Avenger hava savunma sistemi, 192 Stinger füzesi; Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 21 bin 155 mm top mermisi; 500 hassas güdümlü 155 mm top mermisi; 10 bin 120 mm havan mermisi; 100 Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV); 400 el bombası fırlatıcı; küçük silahlar, dürbün ve 20 milyon hafif silah mühimmatı; engelleri temizlemek için yıkım ekipmanı ve soğuk havalara için giysiler" olduğunu kaydetti.

Singh, geçen haftalarda İspanya'nın verdiği HAWK sistemlerinin yenilenmesi için Ukrayna Yardım İnisiyatifi kapsamında finansman verildiğini, ABD'nin artık HAWK sistemlerini kullanmadığı için de mevcut HAWK mühimmatının ABD'nin envanterinden sağlandığını belirtti.

Avenger sistemleri kısa menzilli hava savunma sistemleri olarak biliniyor.

Bu sistemler, ABD Kara Kuvvetleri tarafından özellikle yakın hava savunma desteği için kullanılıyor.

"RUSYA'NIN HERSON'DAN ÇEKİLMESİ KONUSUNU DEĞERLENDİRMEK İÇİN ERKEN"

Rusya'nın Herson kentinden çekilmesini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin bir soruya ise Singh, "Rus kuvvetlerinin Herson şehrinden çekildiğine dair emareler gördük ancak bunun nasıl olacağını ve ne anlama geldiğini değerlendirmek için henüz erken." yanıtını verdi.

Etiketler : Pentagon abd Ukrayna
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