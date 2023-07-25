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25 Temmuz 2023 Salı 11:15:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 11:15:00

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım yapacak

Kaynak: AA

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ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri için mühimmatlar ve "Hornet" insansız hava aracı da dahil yaklaşık 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım göndereceği bildirildi.

Associated Press'e konuşan ABD'li yetkililer, yardım paketinde, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) için gerekli mühimmatlar, "Hornet" insansız hava aracı ve bir dizi askeri mühimmat bulunmasının beklendiğini ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ilave yardım paketinin yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 41 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı.

En son 19 Temmuz'da, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.

Etiketler : abd ukrayna askeri yardım
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