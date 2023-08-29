VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den nükleer silah çağrısı: "Testleri yasaklayın"
İTO Başkanı Avdagiç'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
ABD, Ukrayna'ya 250 milyon dolar daha gönderecek
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından da sonuç çıkmadı
Çanakkale'de 303 aileye 15 bin TL yardım yapıldı
Tiktok'tan provokatör Momika kararı: Hesabı para kazanmaya kapatıldı
29 Ağustos 2023 Salı 22:34:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 22:34:00

ABD, Ukrayna'ya 250 milyon dolar daha gönderecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, Rusya ile devam eden savaşta ihtiyaçların karşılanması için Ukrayna ordusuna 250 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı.

ABD, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon dolarlık ilave askeri yardımında bulunduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna'ya 45'inci askeri yardım paketi sağladığı bildirildi.

250 milyon dolar tutarındaki ek yardım paketinin, Ukrayna'nın, Rusya'nın devam eden savaşına karşı koymasına yardımcı olacak ek hava savunma malzemeleri, topçu mühimmatı, mayın temizleme ekipmanları, roketler, tıbbi araçlar, yedek parçalar ve savaş alanında kullanılacak diğer ekipmanları içerdiği kaydedildi.

Açıklamada ABD'nin, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılayabilecek imkanlar sağlamak için müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Etiketler : ABD UKRAYNA YARDIM RUSYA SAVAŞ
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX