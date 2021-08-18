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18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:01:00

ABD uçağıyla kaçan Afganlar nereye götürüldü?

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Rusya, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster tipi kargo uçağı ile Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen Afganların Uganda'ya götürüldüğünü iddia etti.

Rusya, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağı ile Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 640 Afgan'ın Uganda'ya götürüldüğünü iddia etti.

Moskova yönetimi, uçaktaki Afganların Uganda'ya götürüldüklerini bilmediklerini bildirerek, 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubunun ülkeye yerleşmeye başladığını duyurdu.

UGANDA MÜLTECİLERİ KABUL EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Uganda Devlet Bakanı Esther Anyakun, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde misafir etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını söyleyen Anyakun, 500 kişilik ilk kafilenin 16 Ağustos'ta ülkeye gelmesinin planlandığını ancak henüz ülkeye ulaşmadıklarını belirtmişti.

Anyakun, mültecilerin, kaldıkları süre zarfında tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını aktarmıştı.

Uganda, bu kararla Afgan mültecileri ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Etiketler : Moskova yönetimi Uganda Esther Anyakun ABD Boeing C-17 Globemaster
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