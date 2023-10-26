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26 Ekim 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 11:30:00

ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanının ilk icraatı, İsrail yanlısı tasarıyı oylamaya sunmak oldu

Kaynak: AA

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilen Mike Johnson'ın ilk günündeki ilk icraatı, İsrail'e desteğin beyan edildiği karar tasarısını oylamaya sunmak oldu.

Temsilciler Meclisi, Kevin McCarthy'nin görevden alınmasının ardından geçen 3 haftanın sonunda yeni başkanı olarak Mike Johnson'ı seçti.

Johnson, ilk icraat olarak İsrail konusunda bekleyen karar tasarısını oylamaya sundu.

Tasarı, 10 üyenin "hayır" oyuna karşı, 412 üyenin "evet" oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarıda, Temsilciler Meclisinin, "Hamas saldırıları karşısında İsrail'e desteği beyan ediliyor.

Ayrıca tasarıda, Hamas'ın saldırıları kınanırken, Hamas'a bir an önce saldırılarını bitirmesi ve rehineleri serbest bırakması çağrısı yapıldı.

Johnson, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, Orta Doğu'daki en büyük müttefiki saldırı altında. Bu nedenle Genel Kurula getirdiğim ilk tasarı, can dostumuz İsrail'e destek beyanımız olacak." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisindeki ilk Müslüman kadın üyeler, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, tasarıya "red" oyu verdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : abd temsilciler meclisi israil gazze tasarı
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