VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu
İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi
TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı
Firariyi parmak izi ele verdi
Bilal Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'u dert ediyor musun?
Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 tutuklama
01 Ekim 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 07:45:00

ABD Temsilciler Meclisinden geçici bütçe tasarısına onay

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla geçici bütçe tasarısını onayladı.

Federal hükümete 45 gün daha finansman sağlayacak tasarı, 91'e karşı 335 oyla kabul edildi. Teklife hayır oyu kullananlar arasında 1 Demokrat temsilci ve 90 Cumhuriyetçi temsilci yer alıyor.

Tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu Temsilciler Meclisinden Demokratların desteğiyle geçmesi dikkati çekti.

Ülkede 2023 mali yılının sona ermesine saatler kala Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu olacak.

Tasarı, burada da onaylanması halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Federal hükümetin bu gece yarısından itibaren kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

Söz konusu tasarı, hükümetin 45 gün boyunca mevcut harcama seviyelerinde fonlanmasını ve 16 milyar dolarlık afet yardımını içerirken, tarafların henüz uzlaşamadığı Ukrayna'ya yardım ve sınır politikasındaki değişiklikleri kapsamıyor.

Etiketler : abd temsilciler meclisi bütçe tasarı
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX