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ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay
24 Aralık 2022 Cumartesi 00:33:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 00:33:00

ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay

Kaynak: AA

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ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Söz konusu bütçe tasarısında, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor.

ABD Temsilciler Meclisi 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

ABD federal hükümetine 2023 mali yılının sona ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 201'e karşı 225 oyla kabul edildi.

Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kalırken, dün Senatonun ardından bugün Temsilciler Meclisinden geçen bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce Biden tarafından imzalanarak yasalaşmasıyla federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.

BÜTÇE PAKETİNDE UKRAYNA'YA YÖNELİK YARDIM DA YER ALIYOR

Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe paketi, 772,5 milyar dolarlık savunma dışı harcamalar ile 858 milyar dolarlık savunma finansmanını içeriyor.

Söz konusu bütçe tasarısında, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor.

Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.

Bütçe tasarısında ayrıca, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Etiketler : ABD Bütçe paketi Meclis
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