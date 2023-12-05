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05 Aralık 2023 Salı 17:23:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 17:23:00

ABD Temsilciler Meclisi komitesinden Biden ailesine suçlama

Kaynak: AA

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ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın şirketi Owasco PC'nin ABD Başkanına ödeme yaptığını gösteren banka kayıtlarını ortaya çıkardı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'nden yapılan basın açıklamasına göre, Komite Başkanı James Comer, Owasco PC'nin Başkan Biden'a aylık ödemeler yaptığını gösteren banka kayıtlarını paylaştı.

Şu ana kadar en az 20 paravan şirket tespit eden Komite, Biden ailesinin, Joe Biden'ı bir "marka olarak" kullanarak 2015-2019 yıllarında 24 milyon dolardan fazla kazandığını saptadı.

Komite, Owasco PC'nin Çin devleti bağlantılı şirketlerden ödemeler aldığını belirledi.

James Comer, söz konusu banka kayıtlarının paylaşılmasının ardından, Hunter ile amcası James Biden'ın kişisel ve ticari banka hesaplarına ulaşılmasını mahkemeden talep etti.

Hükümetteki göreviyle ailesinin ortaya koyduğu davranışlar arasında "bir duvar" olduğunu belirten ABD Başkanı'nı yalan söylemekle suçlayan Comer, Biden ailesinin Çin'den para aldığını öne sürdü.

Comer, "Başkan Joe Biden, oğlu Hunter Biden'la ailesinin yasa dışı ticari anlaşmalarını konuşmadığını söyledi. Bu bir yalandı. Hunter Biden'ın avukatları ve Beyaz Saray'ın medya müttefikleri, Hunter'ın şirketlerinin Joe Biden'a direkt ödeme yapmadığını öne sürdü. Bunu da resmi olarak yalan listelerine ekleyebiliriz." dedi.

Adalet Bakanlığının soruşturmada yer alan yetkililere Joe Biden hakkında soru sorulmasını engellemeye çalıştığını öne süren Comer, bakanlığı Biden ailesinin suçlarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Comer, "Joe Biden başkan yardımcısıyken, oğlunun ticari işbirliği yaptığı kişilerle telefonda konuştu, kahve içti ve akşam yemeklerine katıldı. Joe Biden ve ailesi yaptıkları yolsuzluktan sorumlu tutulmalı." ifadelerini kullandı.

HUNTER BİDEN'A GÖNDERİLEN MAHKEME CELBİ

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi, 8 Kasım'da ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve kardeşi James Biden'ı, özellikle "deniz aşırı ülkelerdeki iş ilişkilerinde siyasi nüfuz kullandıkları" iddialarına ilişkin kapalı oturumda ifade vermeye çağırmıştı.

Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, müvekkilinin komitenin çağrısını kabul ederek, halka açık olması şartıyla komitenin sorularını cevaplayacağını açıklamıştı.

Biden ailesinin, ortaklarının ve şirketlerinin, siyasi nüfuz kullanılan ticaretten 24 milyon dolardan fazla para aldıklarını öne süren Comer, James Biden'ın 6 Aralık'ta, Hunter Biden'ın da 13 Aralık'ta Komite önünde yeminli ifade vermesine karar verildiğini açıklamıştı.

BİDEN AİLESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül'de Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini suiistimal ettiğini ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'in babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etmişti.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın aile üyelerinin yurt içi ve dışı iş anlaşmalarından haberdar olduğuna ve bu anlaşmalarda rol oynadığına dair kanıtlar bulduklarını öne sürerek Biden'ın görevden azledilmesi için soruşturma başlatmıştı.

Gözetim Komitesinin ilk azil oturumunda tanıklar ve bazı Cumhuriyetçiler, Başkan'ın herhangi bir suç işleyip işlemediğini belirlemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

Etiketler : abd biden suçlama
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