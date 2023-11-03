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03 Kasım 2023 Cuma 07:15:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 07:15:00

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı

Kaynak: AA

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ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi.

12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi.

İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı.

Yasa tasarısında, yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi.

Tasarının, yasalaşması için hem Senato'nun hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.

SENATODAN GEÇMESİ BEKLENMİYOR

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kaale" almayacağını duyurdu.

Kendi acil yardım paketi üzerinde çalışacaklarını aktaran Schumer, buna İsrail, Ukrayna ve Gazze'ye insani yardımın dahil edileceğini belirtti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senato, Cumhuriyetçilerin yasa tasarısının, Ukrayna'ya yardımın dahil edilmemesi ve IRS fonlarından tedarik edilmesi teklifine karşı çıkıyor.

BİDEN VETO EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon talebinde bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde Ukrayna dahil edilmeden sadece İsrail'e yönelik yardım paketi önerisinde bulunulan yasa tasarısına tepki gelmiş, Biden ise "önüne gelmesi halinde" tasarıyı veto edeceğini bildirmişti.

Etiketler : abd temsilciler meclisi israil yardım yasa tasarısı
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