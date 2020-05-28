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28 Mayıs 2020 Perşembe 10:18:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 10:18:00

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: George Floyd'un öldürülmesi bir suçtur

Kaynak: AA

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyasi George Floyd'un ölümünün suç olduğunu belirtti.

ABD Kongresinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Demokrat Meclis Başkanı Pelosi, ülke gündemini sarsan siyahi Amerikalının ölümünü değerlendirdi.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu kaydeden Pelosi, "Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Demokrat Kongre üyelerinin Floyd'un ölümüne ilişkin süreci yakından takip edeceklerini vurguladıkları belirtildi.

- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

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