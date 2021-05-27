ABD tehditlerine boyun eğmedi! S-400 alan ülkeler arasına girdi
Hindistan da yaptırımları dinlemedi. ABD'nin yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan, Rusya'dan S-400 alıyor. Sistem ekim-aralık arasında teslim edilecek.»
ABD'nin yıllardır süren yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan'a S-400 füzeleri yıl sonunda Rusya tarafından teslim edilecek.
The Defense Post'ta yayınlanan habere göre 5 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde S-400'ler Hindistan'a ekim-aralık arasında teslim edilmiş olacak.
Rus haber ajansı Interfax'a dayandırılan haberde yıl başından bu yana Hindistanlı uzmanların S-400'ler konusunda Rusya'da eğitim gördükleri bilgisi de vurgulandı. Hindistan böylece Türkiye ile birlikte son dönemde ABD yaptırım tehditlerine boyun eğmeden S-400'leri alan ülkeler arasına girdi. Yaptırımlara karşın Türkiye S-400'leri elinde tutma kararı aldı.
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