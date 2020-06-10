  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB açıkladı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Everton'da futbolcu maaşları ertelenecek
İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Gürcistan'da FETÖ ile bağlantılı bir okulun daha lisansı iptal edildi
TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak
Faizler düştü! Vatandaş akın etti: Konut satışları patladı
Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı
İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Kovid-19 bulaştı
ABD'den korkutan açıklama: Daha bitmedi
Küresel gaz piyasası tarihin en büyük şokunu yaşayacak
Tamamlayıcı emeklilik ve İşçi alana destek geliyor
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Kayyum atanan şehirlere yeni vali atandı
İstanbul için özel formül! Bilim Kurulu'nda gündeme geldi....
Başkan Erdoğan'ın resti Yunan medyasında! Korkuları manşetlere yansıdı
Meteoroloji'den o bölgelere sağanak uyarısı!
Öldüren hareket yasaklandı!
Abdullah Ağar ajanı ifşa etti! Dünyayı ayağa kaldıran olayda bir numaralı isim
Irkçılık karşıtı gösteriler işe yaradı! ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı
BAE'ye ait uçak, işgâlci İsrail'e 2. kez doğrudan indi
İki komşu arasında kriz!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 41 ilin valisi değişti
İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:26:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 09:56:00

ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Senatosu, siyahi Orgeneral Charles Q. Brown Jr.'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Brown, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı.

Atamanın ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.

Trump, Twitter mesajında, “ABD’nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown’ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım.” ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER