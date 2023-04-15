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ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'daki gelişmeleri görüştü
15 Nisan 2023 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 22:14:00

ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'daki gelişmeleri görüştü

Kaynak: AA

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ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, telefon görüşmesi yaparak Sudan'daki son durumu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkedeki çatışmaların son bulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Etiketler : Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Sudan
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