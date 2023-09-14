VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'ya sert tepki
Güney Kore'de ziyarete açılan "Mavi Saray" yaklaşık 1,5 yılda 400 bin misafir ağırladı
ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz
Türkiye Kart Konya'da kullanılmaya başladı
İletişim Başkanlığından 100. Yıla özel internet sitesi
İstanbul'da operasyon! 90 silah ele geçirildi, 10 gözaltı
14 Eylül 2023 Perşembe 14:12:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 14:12:00

ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin, Sudan'da sivillerin ölümüne neden olan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalardaki artıştan endişe duyduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Sudan'da başkent Hartum ile Darfur ve Kordofan'ın güneyinde meydana gelen ve sivillerin ölümüne neden olan artan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Miller, özellikle 10 Eylül'de başkent Hartum'un güneyini hedef alan ve en az 43 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı ile Nyala'da ağustos sonunda en az 27 kişinin ölümüne neden olan Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında artan çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle endişe duyduklarını kaydetti.

Miller, "İki taraf da Sudan'da ölüm ve yıkıma sebep olan, amansız şiddete önayak oluyor. Daha önce dediğimiz gibi, iki taraf da sivillerin korunmasıyla ilgili olanlar dahil uluslararası insan hakları uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

"Sudan halkı özgürlük, barış ve adaleti hak ediyor"

Miller, insani ihtiyaçların karşılanmasını ve yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını öngören Cidde Bildirisi'ne rağmen tarafların sivillerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmediklerini vurguladı.

ABD'nin Sudan'da meydana gelen olayların sorumlularının yaptıklarından mesul tutulmasını desteklemeye devam ettiğini belirten Miller, "Savaş halindeki taraflar, bu zalim çatışmaya son vermeli. Sudan halkı özgürlük, barış ve adaleti hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan Doktorlar Sendikası, 10 Eylül'de ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalarda başkent Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan hava saldırısında 43 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Çatışan taraflar ise konuya ilişkin birbirini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller HDK sudan çatışmaları sivil ölümler ABD'in endişesi
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX