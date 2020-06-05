  • BIST
    109537
  • Dolar
    6,7525
  • Euro
    7,6738
  • Altın
    371,8430
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da aşırı sağ yükselişte
ABD Senatosuna Kuzey Akım 2 projesini hedef alan yeni bir tasarı sunuldu
Firari FETÖ'cü Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının kaçak bölümünde yıkım başladı
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da CHP ve HDP'ye tepki
Dün, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
THY iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kabil'deki saldırıya kınama
Merkel: Irkçılık sadece ABD'de değil, Almanya'da da bir sorundur
Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi
Hong Konglular Kovid-19 yasaklarına rağmen Tienanmın olaylarında ölenleri andı
Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyelerine 'finansman' çağrısı
Libya ordusu kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kim oynayacak? Belli oldu
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sonrası Yunanistan AB'ye koştu: Miçotakis'ten küstah mektup
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı
Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi
Washington DC'de bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
ABD'deki 295 Türk vatandaşı Chicago'dan yurda döndü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya h ...
05 Haziran 2020 Cuma 00:47:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 00:47:00

ABD Senatosuna Kuzey Akım 2 projesini hedef alan yeni bir tasarı sunuldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Tasarının ortaklarından Demokrat Senatör Shaheen, Kuzey Akım 2 projesinin başta Ukrayna olmak üzere Avrupa'nın bağımsızlığını tehlikeye attığını savundu.

ABD Senatosuna Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesine yönelik daha ağır yaptırımlar öngören bir tasarı sunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan "Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Artırma Yasası" başlıklı tasarıya her iki partinin de destek verdiği biliniyor.

Tasarıda, söz konusu projenin, Moskova'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki ekonomik ve siyasi etkisini artıracağına vurgu yapılırken, proje kapsamında su altı boru döşeme çalışmalarında yer alan ve projeye kredi veren tüm şirket ve bankalara yaptırım istendi.

Diğer yandan projelerde yer alan gemilere ekipman ve donanım desteği veren şirketlerin de hedef alınacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Senatör Cruz, su altı boru döşeme çalışmalarında yer alan herkesin "derhal ve yıkıcı yaptırımlarla" karşılacağını belirtirken, Senatör Shaheen ise, Kuzey Akım 2 projesinin, başta Ukrayna olmak üzere Avrupa'nın bağımsızlığını tehlikeye attığını ve Avrupa'nın Rusya tarafından "sömürülmesine" kapı araladığını söyledi.

Tasarının, Başkan Donald Trump'ın masasına gitmeden önce ilk etapta Senato'dan, daha sonra ise Temsilciler Meclisinden geçmesi gerekiyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin işletmecisi Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, yaklaşık 20 gemiyle Kuzey Akım 2 için Baltık Denizi'nde boru döşeme çalışmalarının devam edildiği ve şimdiye dek 200 kilometrelik boru hattı döşendiği kaydedilmişti.

Projenin inşaat rotasında yer alan ülkelerden Almanya, Finlandiya ve İsveç, projeye ilişkin inşaat izinlerini bir süre önce vermişti.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin, inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında, proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER