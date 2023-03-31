ABD Senatosu Türkiye ve Suriye'ye destek tasarısını kabul etti

ABD Senatosu Türkiye ve Suriye'ye destek tasarısını kabul etti

ABD Kongresi, Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenenlere yönelik desteği içeren tasarıyı kabul etti.

16 Şubat'ta sunulan karar tasarısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin depremlerden etkilendiği hatırlatıldı.

Senatörler, ABD hükümetini, iki ülkenin yeniden inşa çabalarını desteklemeye çağırdı.

Hükümet, arama kurtarma ve itfaiye ekibi, yapı mühendisleri, tıbbi personel ve malzeme ile teknik uzman desteği vermeye davet edildi.

Demokratik Parti'nin sunduğu tasarıda, iki ülke halkına taziye dileklerinde bulunuldu.

Dayanışma mesajı verildi. Türkiye'de 1939'dan bu yana en güçlü depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada "NATO müttefiki Türkiye'ye taziyede bulunuyoruz" denildi.