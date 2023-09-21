ABD Senatosu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Randy George'un atanmasını onayladı

Senato'da yapılan oylamada, Utah'ın Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, Orgeneral George'un atanmasına karşı oy veren tek kişi oldu.

Bir yıldan fazladır Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı olarak görev yapan Orgeneral George'un, 1 hayır oyuna karşılık 96 evet oyu ile Senato tarafından ABD Kara Kuvvetleri Komutanı pozisyonuna ataması resmen onaylanmış oldu.

Başkan Joe Biden, nisan ayında 58 yaşındaki Orgeneral George'u, ağustos ayında emekli olan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville'in yerine aday göstermişti.

Ancak Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville'in, genel uygulama gereği Senato'da oylama yapılmasına ihtiyaç duyulmadan mutabakat halinde Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları, Bakanlığın kürtaj politikaları nedeniyle marttan bu yana engellemeyi sürdürmesi nedeniyle George'un adaylığı oylanamamıştı.

Tuberville, oylama öncesi atamalara yönelik engeline rağmen, Senato'daki oylamada George'un atanmasına evet oyu verdi.

Senato'da dün yapılan oylamada da görev süresi 1 Ekim'de bitecek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in yerine Orgeneral Charles "CQ" Brown'un atanması 11'e karşı 83 oyla kabul edilmiş, Brown'un atanması Tuberville'in engellemesine rağmen Senato'dan gelen ilk onay olmuştu.

SENATÖR TUBERVİLLE İLE PENTAGON ARASINDAKİ KÜRTAJ KRİZİ



ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmesiyle kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Bunun üzerine Alabama, Oklahoma, Tennessee ve Texas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar geçirilmişti.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak Pentagon'u bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, Bakanlık'tan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini de hatırlatarak önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Pentagon, 10 Temmuz'da bu yılın sonuna kadar ordudaki 650 liderlik pozisyonunun boşalacağını ve bugüne kadar 365 general ve amiralin atama beklediğini duyurmuştu.

ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senato'nun onayını alması gerekiyor. Genel olarak, Pentagon atamaları, siyasi tartışmalardan uzak tutulması ve sürecin hızlanması için Senato tabanına gelmeden oybirliğiyle alınan onay yoluyla bloklar halinde onaylanıyor. Senatörlerden birinin itiraz etmesi durumunda ise ataması istenen her bir adayın Senato'ya gelerek oylanması gerekiyor. Bu da haftalar, hatta aylar alabilecek uzun bir süreç olduğu için öncesinde herhangi bir senatörün Pentagon atamalarına itirazı "engelleme" olarak değerlendiriliyor.