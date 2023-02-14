ABD Savunma Bakanı Austin'den Türkiye'ye başsağlığı
Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmaya Türkiye'de meydana gelen depremlere değinerek başladı.
Suriye'yi de etkileyen depremlerin yol açtığı trajik can kayıplarından dolayı başsağlığı dileyen Austin, "ABD, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için acil şekilde Türk müttefiklerimiz ve diğerleriyle çalışmaya devam edecek." dedi.
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