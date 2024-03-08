ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda Gazze'yi görüştü
Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin ve Gallant, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin telefonda görüştü.
Ülkesinin Gazze'deki sivillere havadan yaptığı insani yardımlara değinen Austin, yardımların bölgeye ulaştırılması ve dağıtımının sağlanmasına yönelik aciliyeti vurguladı. Taraflar ayrıca Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını konuştu.
BIDEN, GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR İÇİN GEÇİCİ LİMAN KURULMASI TALİMATI VERMİŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.
Geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz."
Biden, ayrıca, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirmişti.
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