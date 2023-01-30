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30 Ocak 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 10:00:00

ABD Savunma Bakanı Austin, Güney Kore'yi ziyaret edecek

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Kuzey Kore kaynaklı nükleer ve füze tehdidi ile diğer güvenlik meselelerini görüşmek üzere Güney Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, bugün Seul'e ulaşması beklenen ABD'li Bakan, Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup ve diğer yetkililerle görüşecek.

Savunma kaynakları, "iki bakanın, ABD'nin caydırıcılık kapasitesinin koruyuculuğunun genişletilmesine yönelik ortak çabaları ele alacağını" belirtti.

Genişletilmiş caydırıcılığın, "ABD'nin müttefik ülkeyi savunmak üzere nükleer dahil askeri kapasitesinin tümünü seferber etmesi anlamına geldiği" kaydedildi.

KUZEY'İN NÜKLEER SİLAH KULLANMA SENARYOSUNA HAZIRLIK

İki bakanın görüşmesinde, gelecek ay Washington'da müttefik ülkelerin, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması senaryosu üzerine planladığı masa başında tartışmaya dayalı harp oyununa da değinilmesi bekleniyor.

Harp oyunu çalışmasının, Kuzey'in nükleer taktik silahlar edinmeye ilişkin çabaları karşısında tehditlere yönelik daha etkin ve gerçekçi bir yaklaşımın oluşturulmasını hedeflediği belirtiliyor.

Austin ve Lee'nin ayrıca ABD, Güney Kore ve Japonya'nın geçen yıl düzenlenen Üçlü Güvenlik Zirvesi'nde ele alınan, Kuzey Kore füze tehdidine karşı üç ülke arasında füze uyarılarının paylaşılması gibi somut adımları değerlendireceği ifade edildi.

Görüşmede, ABD'nin Rusya ile savaştaki Ukrayna'ya tank yardımının yanı sıra Japonya'nın askeri kapasitesini güçlendirmesine yönelik destek ve Güney Kore'nin bu konudaki tutumunun da ele alınması bekleniyor.

Austin'in ziyareti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kore'ye yaptığı ziyaret ile aynı günlere denk geldi.

Seul'e dün ulaşan Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmüştü. NATO Genel Sekreteri, bugün Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Savunma Bakanı Lee Jong-Sup ile görüşecek, Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik riskler konusunda çalışmalar yürüten CHEY Enstitüsünde konuşma yapacak.

Etiketler : abd kuzey kore nükleer silah
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