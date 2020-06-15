  • BIST
    109911
  • Dolar
    6,8419
  • Euro
    7,6994
  • Altın
    376,3360
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YKS adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu
Haliç'teki yürekleri sızlatan görüntüler sonrası harekete geçildi
Libya ordusunun cephe hattındaki hazırlıkları böyle görüntülendi!
Erdoğan duyurmuştu, detaylar ortaya çıktı! Maaşlar yükselecek
KAYSERİ'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya a ...
Mustafa Çalışkan'a doçentlik unvanı verildi
ABD savaş uçağı düştü
AB'nin dış ticareti nisanda sert düştü
İran'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 9 bine yaklaştı
İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Türkiye ile İran arasında kritik karar!
Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı
Peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı!
İç piyasada 35 bin 370 parti ürün denetlendi
İç turizmde hareketlilik başlıyor
Alman ekonomisinde salgın sonrası toparlanma yavaş olacak
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor
Bedava tren bileti dağıtacak!
Hafter vahşeti gözler önüne serildi:
Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı
Koronavirüs nöbetindeki 112 acil ekiplerinin yoğun mesaisi
İstanbul'da FETÖ'ye operasyon
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:16:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 14:16:00

ABD savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düştü

ABONE OL

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü. Uçağın Kuzey Denizi'ne düştüğü aktarıldı. ABD tarafından doğrulanan habere göre uçağın pilotu aranıyor. F-15C uçağının eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü kaydedildi.

İngiltere'nin The Sun gazetesi, ABD'ye ait bir savaş uçağının Kuzey Denizi'ne düştüğünü açıkladı. Gazete, uçağın İngiltere'nin kuzey doğu sahillerinin açığına düştüğünü ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesine yakın noktada denize düştü. Pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi'ne düştü. İlk gelen bilgilere göre, uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Pilot için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, uçağın düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği açıklandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER