VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Türkiye'nin yeni yüzyılı ideali bir gelecek yolculuğudur
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor
Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
Türkiye-Kırgızistan dış ticaret hacmi 1 milyar doları yakaladı
ABD, Safer petrol tankeri dosyasında yeni gelişme
Bakanı Kurum: İklim Kanunu en kısa sürede Meclis'ten geçireceğiz
Almanya, Polonya'nın "izin almadan" Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı
Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Ömer Çelik: İyi Parti yöneticilerinin ortaya koyduğu tavrı değerli buluyoruz
Türkiye, İsveç'ten PKK rezaleti ile ilgili delilleri istedi
Trump'ın şirketi ilk kez mahkum edildi: 1,6 milyon dolar ceza
İstiklal'deki saldırının şüphelisine yardım eden kişi tutuklandı
Bakan Bilgin, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen genel başkanlarını kabul etti
AB'nin sağlık kuruluşuna göre "Kraken" alt varyantının risk seviyesi düşük
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bulgaristan'da nüfus krizi büyüyor
TBMM Başkanı Şentop: Somut adım atılmasını bekliyoruz
Fransa, "çerezlerin" reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon avro ceza verdi
Fransa, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin bağımsızlığını "uluslararası hukuk gereği" tanımadığını ...
Dünya Bankası raporuna göre, Türkiye'de 54 gigavat deniz üstü rüzgar santrali kurulumu mümkün
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 67 günde 58 ilin kura çekimi tamamlandı
AK Parti'den "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları
Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği BİK Genel Kurulu'nda kabul edildi
13 Ocak 2023 Cuma 22:21:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 22:21:00

ABD, Safer petrol tankeri dosyasında yeni gelişme

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, ülkesinin, 7 yıldır Hudeyde açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankeri dosyasında ilerleme görme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Özel Temsilci Lenderking'in açıklaması, ABD Dışişleri Bakanlığı Medya İletişim Ofisinin Twitter hesabında yayımlandı.

Lenderking, açıklamasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) petrol tankeri Safer'i kurtarma planını desteklemek için Hollanda ve Yemen'in Washington büyükelçilikleri ile ortak çabalarını sürdürmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Özel Temsilci Lenderking, ülkesinin Kızıldeniz'de yaşanabilecek insani, ekonomik ve çevresel felaketi önlemek için bu dosyada ilerleme görme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley, 8 Nisan'da, petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, 10 Mayıs'ta ise petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Yemen hükümeti de 22 Eylül'de, BM'nin Kızıldeniz'de tehlike oluşturan petrol tankerini kurtarmak için yeterli taahhüdü aldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

BM yetkilisi Grisley ise 16 Kasım'da petrol tankerinin boşaltılmasına 2023 yılının başında başlanacağını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler de 19 Kasım'da Safer petrol tankerini boşaltmak için uygun bir gemi bulmak üzere BM ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Etiketler : Özel Temsilci Lenderking Yemen BM
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Anne özlemi dinmiyor

Anne özlemi dinmiyor
Büyük İskender rolüne aday!

Büyük İskender rolüne aday!
Doğulu kardeşlerin şovu

Doğulu kardeşlerin şovu
Mihran Ela hastanelik oldu

Mihran Ela hastanelik oldu
43 yaşında üniversiteli oldu

43 yaşında üniversiteli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX