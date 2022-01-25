ABD Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden ve Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin gazetecileri telekonferans görüşmesiyle bilgilendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının altını çizen yetkili şunları söyledi:

"Tekrar etmek gerekirse, 2014'te gündeme gelmeyen çapta büyük sonuçları olan yaptırımlar uygulamaya hazırız. Bu da duruma göre hareket etme döneminin sona geldiğini ve en üst perdeden yaptırım uygulayacağımız anlamına geliyor."

RUSYA'YA İHRACAT KONTROLÜ GELEBİLİR

Yetkili, işgal durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımların sonuçlarının hemen hissedileceğinin altını çizerek, Rusya'ya ihracat kontrolleri getireceklerini bunun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomiyi sanayileştirme hedeflerini etkileyeceğini vurguladı.

Rusya'nın söz konusu yaptırımlara karşılık verme senaryolarına da hazır olduklarını belirten başka bir yetkili ise, Rusya'nın karşılıklarının küresel enerji piyasası ve tedarik zincirini etkilememesi için çalıştıklarına işaret etti.

Avrupalı müttefikleri ile Rusya'nın adımlarına karşılık verilmesi konusunda yakın temasta olduklarını belirten yetkili, "Son dönemde azalan Rus tedariği nedeniyle, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan doğal gaz üreticileri ile görüşüyorduk. Şu anda da küresel gaz üreticileri ile kapasiteleri ve kaynaklarının ne kadarını Avrupa'ya ayırabilecekleri konusunda istişare ediyoruz." bilgisini paylaştı.