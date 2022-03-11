ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Ukrayna halkına desteklerinin her zaman sürdüğünü ve kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." dedi.

"RUSYA'NIN ABD İLE TİCARET YAPMASINI ZORLAŞTIRACAĞIZ"

Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan "en ayrıcalıklı ülke" statüsünü Rusya'dan geri çektiklerine işaret ederek, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtti.

ABD ile Rusya arasındaki ticaretin de "Daimi Normal Ticari İlişkiler (PNTR)" olarak adlandırıldığına işaret eden Biden, "PNTR'ı kaldırarak, Rusya'nın ABD ile ticaret yapmasını zorlaştıracağız." dedi.

Kongrenin birçok konuda ayrıştığını ancak Ukrayna'ya destek için birleştiğini belirten Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

RUSYA'YA İTHALAT YASAĞI

Biden, "Ayrıca Rus ekonomisinin imzası niteliğinde olan deniz ürünleri, alkol ve pırlanta dahil belirli ürünlerin ithalatını yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

Putin'i köşeye sıkıştırmaya devam ettiklerine işaret eden Biden, G7 ülkelerinin Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan da borç almasını engellemek için çalıştığını kaydetti.

Biden, "Rus ekonomisini yıkmış bulunuyoruz. Moskova borsası iki haftadır açılamıyor çünkü açılınca çökeceklerini biliyorlar." dedi.

"UKRAYNALI MÜLTECİLERE KUCAK AÇACAĞIZ"

ABD'nin Ukrayna'ya savunma ve insani yardım desteklerini sürdürdüğünün altını çizen Biden, Kongrenin onayladığı 13,6 milyar dolarlık Ukrayna'ya yardım paketini de bir an önce imzalayacağını dile getirdi.

Biden, "Ukrayna'nın işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendini savunacak silahları olduğundan emin olacağız. Ukrayna halkına para ve gıda göndereceğiz. Ukraynalı mültecilere de kucak açacağız." açıklamasını yaptı.

"RUSYA KİMYASAL SİLAH KULLANIRSA, BEDELİNİ ÖDER"

NATO topraklarının her bir metrekaresini savunacaklarını belirten Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Rusya'ya karşı Ukrayna'daki savaşta savaşmayacağız. NATO ve Rusya arasında doğrudan çatışma olmayacak. Bu, Üçüncü Dünya Savaşı olur ve biz bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Ancak daha şimdiden Putin'in Ukrayna'daki savaşının asla bir zafer olmayacağını biliyoruz. Savaşmadan Ukrayna'yı bastırmaya çalıştı ve başarısız oldu."

Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "İstihbaratlarımız konusunda konuşmayacağım. Ama Rusya kimyasal silah kullanırsa, bedelini öder." mesajını verdi.

ABD İLE RUSYA ARASINDA TİCARET HACMİ YÜZDE 66 ARTMIŞTI

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66 artışla 36,1 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin Rusya'ya ihracatı geçen yıl 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ülkeden ithalatı 29,7 milyar doları buldu.

ABD'nin Rusya'ya karşı ticaret açığı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 94,3 artarak 23,3 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.

Ticaret Temsilciliği verilerine göre ise ABD'nin Rusya'ya 2019'da en çok ihraç ettiği ürünler arasında makineler, uçaklar, araçlar, optik ve tıbbi aletler ile elektrikli makineler yer alıyor.

Aynı dönemde Rusya'dan en çok ithal edilen ürünler arasında da mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, demir ve çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar bulunuyor.